通貨インデックスのインディケータ - MetaTrader 4のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Indexes_v7Lは、8つの主要な通貨のために通貨インデックスを算出します。全ての8つの通貨インデックスは同一ウィンドウに表示されます。チャートに設定して、通貨ペアを自動的に判定することを有効にすることができます。CCI、RSI、モメンタム、MACD及びストキャスティクスの計算が通貨インデックスと移動平均 (Moving Averages) の重ね合わせによります。このインディケータは、通貨が初期値に対するどのぐらい高くなるかをパーセントで表示します。インディケータの強みは、同時に全相場が見られることです。
すべての版は次の7つの通貨ペアしか要られません。AUDUSD、EURUSD、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF、USDJPY。
通貨インデックス
通貨インデックスによるMACD
ユーロインデックスとドルインデックスによるストキャスティクス
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7145