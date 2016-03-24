無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Inercia Bars - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 765
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: BOL（KimIVにより翻訳された）
インディケータInercia Bars
インディケータInercia Bars
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7831
J_TPO Velocity
インディケータ J_TPO Velocity。インディケータ J_TPO Cleanの修正版です。Bulls Power
ブルパワーオシレータ (英：Bulls Power,Bulls) は、ベアの強度バランスを測るインジケータです。
Indexes_v4
インディケータIndexes_v4。このインディケータは、1つのチャート画面に異なる通貨インデックスを同時に表示することができます。Flatter_V1
このスクリプトは、逆指値注文を発注します。注文は、指定された変数（高値を示すHi変数と安値を示すLo変数）に基づいて発注されます。