Indicador Indexes_v4. Mostra em um gráfico a tendência do movimento de dois ou mais índices.

Aqui, li que o parâmetro "auto_detect_pair" deve ser igual a "false", além disso, é possível indicar que índices exibir, por exemplo, parâmetros "show_USD", etc. Por defeito: todos. A descrição de todos os parâmetros encontra-se no código-fonte. Veja o código.

E mais, os índices são combinados em um ponto no início de cada semana, ou seja, ao iniciar uma nova semana, o ponto do relatório é alterado, se forem usados preços de fechamento da semana anterior.

A última versão do indicador encontra-se aqui.

O indicador exige que o histórico de todos os símbolos seja carregado.