Indexes_v4 - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 3774
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Xupypr
Индикатор Indexes_v4. Показывает на одном графике характер движения двух или более индексов.
Я тут почитал, что параметр "auto_detect_pair" должен быть равен "false", при этом можно указать какие именно индексы отображать, параметры "show_USD" и.т.д. По умолчанию - все. Описание всех параметров есть в исходнике. Смотрите код.
И ещё - индексы совмещаются в одну точку в начале каждой недели, т.е. с приходом новой точка отчета меняется - используются цены закрытия предыдущей недели.
Последняя версия индикатора находится здесь.
