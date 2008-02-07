CodeBaseРазделы
Индикаторы

Indexes_v4 - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3774
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: Xupypr

Индикатор Indexes_v4. Показывает на одном графике характер движения двух или более индексов.

Я тут почитал, что параметр "auto_detect_pair" должен быть равен "false", при этом можно указать какие именно индексы отображать, параметры "show_USD" и.т.д. По умолчанию - все. Описание всех параметров есть в исходнике. Смотрите код.

И ещё - индексы совмещаются в одну точку в начале каждой недели, т.е. с приходом новой точка отчета меняется - используются цены закрытия предыдущей недели.

Последняя версия индикатора находится здесь.

Индикатор требует закачку истории всех символов.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7832

