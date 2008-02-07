Автор: Xupypr

Индикатор Indexes_v4. Показывает на одном графике характер движения двух или более индексов.

Я тут почитал, что параметр "auto_detect_pair" должен быть равен "false", при этом можно указать какие именно индексы отображать, параметры "show_USD" и.т.д. По умолчанию - все. Описание всех параметров есть в исходнике. Смотрите код.

И ещё - индексы совмещаются в одну точку в начале каждой недели, т.е. с приходом новой точка отчета меняется - используются цены закрытия предыдущей недели.

Последняя версия индикатора находится здесь.

Индикатор требует закачку истории всех символов.