请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: Xupypr
指标 Indexes_v4。它在信号图表上显示两个或多个指数的动态形态。
我已经读过 "auto_detect_pair" 参数应等于 "false", 同时您应该指定以 "show_USD" 显示的确切指数及其它, 省缺是显示全部。所有参数的描述在源代码里。遍历代码。
还有一事 - 在每周的开始指数将汇聚到一点, 即, 每次即将来到的新起点. 其基准点均会改变 - 使用前一周的收盘价。
指标最后的版本 在此。
指标需要所有品种的历史。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7832
中间价
指标显示时间范围内的最高价和最低价之间的均值。StringArraySuite
处理两维字符串数组的函数。对于原型十分有用。
美元指数
指标在图表上绘制美元指数。指标的目的在于简化图表分析。RAVI (范围动作验证指数)
它是根据其它原理开发的, 而非 ADX。Chand 建议 13-周 SMA 作为指标的基准。