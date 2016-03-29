作者: Xupypr

指标 Indexes_v4。它在信号图表上显示两个或多个指数的动态形态。

我已经读过 "auto_detect_pair" 参数应等于 "false", 同时您应该指定以 "show_USD" 显示的确切指数及其它, 省缺是显示全部。所有参数的描述在源代码里。遍历代码。

还有一事 - 在每周的开始指数将汇聚到一点, 即, 每次即将来到的新起点. 其基准点均会改变 - 使用前一周的收盘价。

指标最后的版本 在此。

指标需要所有品种的历史。