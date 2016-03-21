CodeBaseKategorien
Indexes_v4 - Indikator für den MetaTrader 4

Indexes_v4.mq4 (16.29 KB) ansehen
Autor: Xupypr

Indikator Indexes_v4. Es zeigt das Bewegungsmuster von zwei oder mehr Indizes auf dem Chart.

Ich habe gelesen, der "auto_detect_pair" Parameter sollte auf "false" gesetzt werden, wenn man genau angeben will, welche Indices dargestellt werden sollen durch "show_USD" und so weiter. Standardmäßig werden alle angezeigt. Die Beschreibung aller Parameter finden sie im Quellcode. Schauen sie sich den Code an.

Eines noch - die Indizes haben am Anfang jeder Woche den selben Anfangswert, d. h. der Basispunkt ändert sich durch jeden neuen Wert - die Schlusskurse der vorherigen Woche werden verwendet.

Die letzte Version des Indikators finden sie hier.

Der Indikator verlangt, dass für alle Symbole deren historischen Kurse geladen wurden.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7832

