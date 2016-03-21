und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Indexes_v4 - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Xupypr
Indikator Indexes_v4. Es zeigt das Bewegungsmuster von zwei oder mehr Indizes auf dem Chart.
Ich habe gelesen, der "auto_detect_pair" Parameter sollte auf "false" gesetzt werden, wenn man genau angeben will, welche Indices dargestellt werden sollen durch "show_USD" und so weiter. Standardmäßig werden alle angezeigt. Die Beschreibung aller Parameter finden sie im Quellcode. Schauen sie sich den Code an.
Eines noch - die Indizes haben am Anfang jeder Woche den selben Anfangswert, d. h. der Basispunkt ändert sich durch jeden neuen Wert - die Schlusskurse der vorherigen Woche werden verwendet.
Die letzte Version des Indikators finden sie hier.
