Autor: Xupypr

Indikator Indexes_v4. Es zeigt das Bewegungsmuster von zwei oder mehr Indizes auf dem Chart.

Ich habe gelesen, der "auto_detect_pair" Parameter sollte auf "false" gesetzt werden, wenn man genau angeben will, welche Indices dargestellt werden sollen durch "show_USD" und so weiter. Standardmäßig werden alle angezeigt. Die Beschreibung aller Parameter finden sie im Quellcode. Schauen sie sich den Code an.

Eines noch - die Indizes haben am Anfang jeder Woche den selben Anfangswert, d. h. der Basispunkt ändert sich durch jeden neuen Wert - die Schlusskurse der vorherigen Woche werden verwendet.

Die letzte Version des Indikators finden sie hier.

Der Indikator verlangt, dass für alle Symbole deren historischen Kurse geladen wurden.