コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Graal-003 - MetaTrader 4のためのエキスパート

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
727
評価:
(1)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Registr

エキスパートアドバイザGraal-003。インディケータiFractalsをベースにしたEAです。

バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 日足
モデル: 始値



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7692

GlamTrader GlamTrader

エキスパートアドバイザGlamTrader。インディケータLaguerreをベースにしたEAです。

Get Rich or Die Trying GBP Get Rich or Die Trying GBP

エキスパートアドバイザGet Rich or Die Trying GBP

FxDownloader 2006 FxDownloader 2006

エキスパートアドバイザFxDownloader 2006

GoldWarrior02b MT4 GoldWarrior02b MT4

エキスパートアドバイザGoldWarrior02b MT4。DayImpuls、ZigZagとiCCIインジケータをベースにしたエキスパートアドバイザです。