このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: tageiger aka
エキスパートアドバイザFractured Fractals。インディケータiFractalsをベースにしたEAです。
-------------------------------
バックテスト：
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 15分足
モデル: 全ティック
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7696
