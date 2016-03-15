コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Fractured Fractals - MetaTrader 4のためのエキスパート

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
720
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: tageiger aka

エキスパートアドバイザFractured Fractals。インディケータiFractalsをベースにしたEAです。

-------------------------------
バックテスト：
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 15分足
モデル: 全ティック


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7696

Gaps Gaps

エキスパートアドバイザGaps

GoldWarrior02b MT4 GoldWarrior02b MT4

エキスパートアドバイザGoldWarrior02b MT4。DayImpuls、ZigZagとiCCIインジケータをベースにしたエキスパートアドバイザです。

準ボリュームのバーのを表すインジケータ 準ボリュームのバーのを表すインジケータ

ほぼ同じ量を持つバーが生成されます。mode引数には計算期間の値を指定します。0は週間を表し、1は月を意味し、2は四半期となり、3は年のことを表します。TM引数には時間軸を指定します（非標準的な時間軸でもいい）。標準的な時間軸なら、1分足、5分足や15分足などです。

Firebird v0.60 Firebird v0.60

エキスパートアドバイザFirebird v0.60。インディケータMAをベースにしたエキスパートアドバイザです。