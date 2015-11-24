コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Accumulative Swing Index - ASI - MetaTrader 4のためのインディケータ

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1568
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
ASI.mq4 (2.85 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ASIは、スイングインデックスの値の累積値です。ASIは、相対的な相場の強さとその方向性示す"本当の"ラインを描写します。サポート・レジスタンスラインがチャート上に引かれます。ラインブレイクが、インジケーターのシグナルとなります。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7057

各国のタイムゾーンを表示する 各国のタイムゾーンを表示する

各国の取引時間を矩形表示します。

TEMA BB TEMA BB

移動平均の一種であるTEMAに標準偏差バンドを描画します。

Chaikin's Volatility - CHV Chaikin's Volatility - CHV

チャイキンによるボラティリティインジケーターは、高値と安値の間における変化幅を考慮しています。これは、高値と安値の間の領域に基づいたボラティリティの値で定義されます。

Mass Index Mass Index

マスインデックスは、高値と安値によるバンド幅の変化に基づいた、トレンドの転換の検出を意図しています。バンド幅が広がれば、マスインデックスは増加し、狭まれば、マスインデックスも減少します。