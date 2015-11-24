無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Chaikin's Volatility - CHV - MetaTrader 4のためのインディケータ
チャイキンによるボラティリティの解釈によれば、短期間におけるボラティリティの増加は価格が底に達するというサインです。 (例えば、狼狽売り)。長期間におけるボラティリティの減少は天井に近いことを表します。(例えば、ブル型の成熟相場の状態)。 チャイキンは、このインジケーター単体での利用を推奨していません。このインジケーターの確認として移動平均線のクロスを利用することを推奨しています。
