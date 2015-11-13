各国の取引時間を矩形で表示します。

チャートの表示時間に対するGMTオフセットを登録して表示します。

夏時間を考慮して矩形を描画します。

各パラメータは次の通りです。

Gmt Offset：チャートの時間とGMTとの差分を表示します。各取引会社のMT4チャートGMTオフセット値を入力してください。

Chart summer time enabled ：サマータイムを考慮してチャートを描画する場合Trueを指定します。アメリカサマータイムによってチャートのGMTオフセットが変更になる場合Trueを指定します。

Japan color/EU color/America color：矩形の色を指定します。

こちらのブログ記事もご確認ください。

http://mt4program.blogspot.jp/2015/10/mt4_59.html

※2015/11/16 Chart summer time enabledの説明文が間違っていたため修正しました。