Accumulative Swing Index - ASI - MetaTrader 4脚本

ASI.mq4 (2.85 KB)
Accumulative Swing Index 是摆动指数值的累积。 ASI画出 "真正的"市场线展示市场的相对优势和它的方向。支撑线/阻力线在图表中画出。 它们的断开诠释指标的信号。




