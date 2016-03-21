Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Índice Acumulativo de Swing - ASI - indicador para MetaTrader 4
Accumulative Swing Index é uma soma cumulativa dos valores dos índices de oscilação. ASI desenha a linha "real" do mercado mostrando sua força comparativa e direção. As linhas de suporte/resistência são desenhadas no gráfico. Seu rompimento é interpretado como um sinal do indicador.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7057
