移動平均の一種であるTEMAに標準偏差バンドを描画します。

通常のボリンジャーバンドと比較して中心線がTEMAベースとなり高追従です。

バンドから離れすぎた価格は異常値として対応可能です。

ブログの記事もご覧ください。

http://mt4program.blogspot.jp/2015/10/mt4tema_15.html