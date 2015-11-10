コードベースセクション
TEMA BB - MetaTrader 4のためのインディケータ

temabb.mq4 (11.66 KB)
移動平均の一種であるTEMAに標準偏差バンドを描画します。

通常のボリンジャーバンドと比較して中心線がTEMAベースとなり高追従です。

バンドから離れすぎた価格は異常値として対応可能です。

ブログの記事もご覧ください。

http://mt4program.blogspot.jp/2015/10/mt4tema_15.html

