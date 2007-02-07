Индикатор Accumulative Swing Index применяется для построения Куммулятивного индекса ритма (Accumulative Swing Index - ASI), представляющего собой нарастающую итогом сумму значений Индекса ритма. Куммулятивный индекс чертит "действительную" линию рынка, показывая сравнительную силу рынка и его направленность. На графике строятся линии поддержки/сопротивления, пробой которых интерпретируется как сигнал индикатора.

