차이킨이 만든 변동성 지표는 최고 가격과 최저 가격 사이의 스프레드의 변동을 중요시 합니다. 최대값과 최소값 사이의 진폭을 기준으로 변동성을 판단합니다.

Mass Index는 최대 가격과 최소 가격 사이의 대역폭 변화를 기반으로 추세 전환을 감지하기 위해 개발되었습니다. 대역폭이 확장되면 Mass Index가 증가하고, 대역폭이 좁아지면 지수가 감소합니다.