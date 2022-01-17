거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
누적 스윙 지수는 스윙 지수 값의 누적 합계입니다. ASI는 시장의 비교 강점과 방향을 보여주는 시장의 "실제"선을 그립니다. 지지선/저항선은 차트에 그려집니다. 지지, 저항선의 돌파가 지표의 신호로 해석됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7057
Force index volatility bands
Force index with Volume/Volatility bandsQuantile Price Analysis
Quantile Price Analysis by Jas Wu, Calculations are below.
Chaikin's Volatility(차이킨 변동성) - CHV
차이킨이 만든 변동성 지표는 최고 가격과 최저 가격 사이의 스프레드의 변동을 중요시 합니다. 최대값과 최소값 사이의 진폭을 기준으로 변동성을 판단합니다.매스 인덱스(Mass Index)
Mass Index는 최대 가격과 최소 가격 사이의 대역폭 변화를 기반으로 추세 전환을 감지하기 위해 개발되었습니다. 대역폭이 확장되면 Mass Index가 증가하고, 대역폭이 좁아지면 지수가 감소합니다.