記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AMA低速トレンドライン - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 934
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
MetaQuotes
Perry Kaufmann の適応型移動平均を使ったMA
元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2006年8月7日に発表されました。
図1 AMA_STL指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7042
DailyLines - 日替わりに表示される曜日付きの垂直線異なるスタイルを選択するオプションを持つ期間セパレータ。
期間セパレータと同様に、それぞれの新しい日の初めにその垂直線がひかれます。複数の表示オプション付きNRTR_ATR_STOP
NRTRの形で実装されたATRテクニカル指標を用いたトレンド指標。
AMA_STL_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つAMA_STL指標wlxBWWiseMan-2_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つwlxBWWiseMan-2指標