ポケットに対して
インディケータ

AMA低速トレンドライン - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
934
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

MetaQuotes

Perry Kaufmann の適応型移動平均を使ったMA

元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2006年8月7日に発表されました。

図1　AMA_STL指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7042

