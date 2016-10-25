コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CronexCCI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
654
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
cronexcci.mq5 (7.18 KB) ビュー
cronexcci_htf.mq5 (10.72 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つCronexCCII指標 

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたCronexCCI.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　CronexCCI_HTF指標

図1　CronexCCI_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7014

