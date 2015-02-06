此 DS_Stochastic 指标在输入参数中有时间帧选项。

此 SilverTrend_CrazyChart 是一款信号系统，类似 ASCTrend 指标。

此指标例证了 CCI 指标的价格时间序列以更大次序的谐波过滤手段进行平滑。

此 MACD 指标, 其价格序列均被 CCI 技术指标的数值序列替代。它以绘制彩色云形式实现。