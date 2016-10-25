無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-SpectrAnalysis - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 863
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
klot
この指標は、より大きな次数の高調波の濾過によって価格時系列の平滑化を例示します。
このアプローチは、任意の指標値を平滑化するために適用することができます。
この方法の主な利点は、遅延の欠如です。
指標の入力パラメータ：
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input uint N = 7; // シリーズの長さ input uint SS = 20; // 平滑化係数 input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
ここで
- Nはシリーズの長さを示します（2の累乗）。
- SS - 得られたスペクトルにおける平滑化係数は設定値を超える周波数比をゼロにします。SSは2^Nを超えることができません。SS = 2^NであるとCloseシリーズは完全にそれ自体を繰り返します。
指標の操作にはhttps://www.mql5.com/ru/code/7000ライブラリが必要です。
この指標は初めにMQL4で実装され2006年11月23日にコードベースで公開されました。
図1 i-SpectrAnalysis指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7001
dt_FFT
高速フーリエ変換関数（fast Fourier transformation、FFT）のライブラリBackgroundСandle_AMkA_HTF
この指標はAMkA指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。
i-SpectrAnalysis_RSI
この指標は、より大きな次数の高調波の濾過によってRSI指標の価格時系列の平滑化を例示します。i-SpectrAnalysis_MFI
この指標は、より大きな次数の高調波の濾過によってMFI 指標の価格時系列の平滑化を例示します。