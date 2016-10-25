無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SpearmanRankCorrelation_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1723
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSpearmanRankCorrelation指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたSpearmanRankCorrelation.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 SpearmanRankCorrelation_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/6992
RWI_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRWI指標ランダムウォーク指数
ランダムウォーク指数指標は、市場の製品がトレンドを発展しているのかランダムに動いているのかを判定することが必要な状況で使用されます。
AMkA_Signal
AMkA_Signal指標は、固定された時間枠でのAMkA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。BackgroundСandle_AMkA_HTF
この指標はAMkA指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。