ランダムウォーク指数指標は、市場の製品がトレンドを発展しているのかランダムに動いているのかを判定することが必要な状況で使用されます。

AMkA_Signal指標は、固定された時間枠でのAMkA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

この指標はAMkA指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。