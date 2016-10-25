コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

WPR_2HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
764
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
wpr_2htf.mq5 (21.14 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

lukas1

異なる期間の2つの WPR（Williams' Percent Range）オシレータによって形成された色付きの雲

図1　WPR_2HTF指標

図1　WPR_2HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/6976

ASI_HTF ASI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つASI指標

Accumulative Swing Index - ASI Accumulative Swing Index - ASI

Accumulative Swing Index 指標は accumulative swing index の構築に適用されます。

MQL5でのヒートマップ、色のグラデーションとスケール MQL5でのヒートマップ、色のグラデーションとスケール

現在のコードの目的は、MQL5言語と関数で色のスケール、色のグラデーションやヒートマップを作成することがいかに簡単であるかを実証することです。

Exp_TrendMagic Exp_TrendMagic

TrendMagic指標を用いた取引システム