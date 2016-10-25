無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ASI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つASI指標ASI
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたASI.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 ASI_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/6975
