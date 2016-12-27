CodeBaseSeções
Indicadores

Heatmaps, gradientes de cor e escalas em MQL5 - indicador para MetaTrader 5

Rodrigo Malacarne
Visualizações:
4016
Avaliação:
(49)
Publicado:
O objetivo deste código é demonstrar como é fácil criar escalas de cores, gradientes de cor e heatmaps (mapas de cor) com a linguagem e as funções em MQL5.

Para facilitar as coisas, nós vamos trabalhar com o modelo de cores RGB e a função de conversão padrão StringToColor. Outros métodos de conversão de cores podem ser implementados em MQL5, no entanto, decidimos usar o modelo de cores RGB, devido à facilidade para executar as operações matemáticas sobre as cores.

Escala

Gradiente

Heatmap

Recomendações:

  • Recomenda-se usar isso sempre que você quer saber a variação diária em percentagem de todos os ativos que você possui no Market Watch.
  • É recomendável usar pelo menos 5 símbolos e, no máximo, 20-25 símbolos (para caber na tela).
  • Você pode escolher um dos 3 modos de exibição: Escala, Gradiente ou Heatmap.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/6980

