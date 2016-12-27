Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Heatmaps, gradientes de cor e escalas em MQL5 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4016
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O objetivo deste código é demonstrar como é fácil criar escalas de cores, gradientes de cor e heatmaps (mapas de cor) com a linguagem e as funções em MQL5.
Para facilitar as coisas, nós vamos trabalhar com o modelo de cores RGB e a função de conversão padrão StringToColor. Outros métodos de conversão de cores podem ser implementados em MQL5, no entanto, decidimos usar o modelo de cores RGB, devido à facilidade para executar as operações matemáticas sobre as cores.
Recomendações:
- Recomenda-se usar isso sempre que você quer saber a variação diária em percentagem de todos os ativos que você possui no Market Watch.
- É recomendável usar pelo menos 5 símbolos e, no máximo, 20-25 símbolos (para caber na tela).
- Você pode escolher um dos 3 modos de exibição: Escala, Gradiente ou Heatmap.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/6980
Biblioteca para trabalhar com os arquivos usando o WinAPI sem limitações de localização.Sacred Chao - Sinais do Trading Chaos, 2ª Edição
Um outro indicador Chaos.
Indicador TrendSignal para o MetaTrader 5.CandleColorCounter
O indicador conta velas Altista e Baixista nas barras Bar_Period e calcula a percentagem.