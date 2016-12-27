O objetivo deste código é demonstrar como é fácil criar escalas de cores, gradientes de cor e heatmaps (mapas de cor) com a linguagem e as funções em MQL5.



Para facilitar as coisas, nós vamos trabalhar com o modelo de cores RGB e a função de conversão padrão StringToColor. Outros métodos de conversão de cores podem ser implementados em MQL5, no entanto, decidimos usar o modelo de cores RGB, devido à facilidade para executar as operações matemáticas sobre as cores.













Recomendações: