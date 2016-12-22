代码库部分
此代码的目的是演示如何轻松地使用 MQL5 语言和函数来创建彩色刻度, 颜色渐变和热度图。

为了便利行事, 我们将使用 RGB 颜色模型和标准转换函数 StringToColor。可以在 MQL5 中实现其它颜色转换方法, 但我们决定使用 RGB 颜色模型, 因为对于颜色进行数学运算很便捷。

刻度

渐变

热度图

推荐:

  • 当您想知道市场观察上的所有资产每日变化的百分比时, 建议使用此工具。
  • 建议至少使用 5 个品种以及最多 20-25 个品种 (以便适合屏幕)。
  • 您可以选择 3 种显示模式之一: 刻度, 渐变或热度图。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/6980

