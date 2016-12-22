请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此代码的目的是演示如何轻松地使用 MQL5 语言和函数来创建彩色刻度, 颜色渐变和热度图。
为了便利行事, 我们将使用 RGB 颜色模型和标准转换函数 StringToColor。可以在 MQL5 中实现其它颜色转换方法, 但我们决定使用 RGB 颜色模型, 因为对于颜色进行数学运算很便捷。
推荐:
- 当您想知道市场观察上的所有资产每日变化的百分比时, 建议使用此工具。
- 建议至少使用 5 个品种以及最多 20-25 个品种 (以便适合屏幕)。
- 您可以选择 3 种显示模式之一: 刻度, 渐变或热度图。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/6980
Astro 指标
显示两颗行星的方位, 行星的磁偏角或体位。FxTrend 25EMA
FxTrend 25EMA 基于两条周期为 25 的 EMA 在不同时刻的差值。
dt_FFT
快速傅立叶变换函数库 (FFT)。CandleColorCounter
指标计算 Bar_Period 根柱线内的阳线和阴线, 并计算百分比。