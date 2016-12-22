此代码的目的是演示如何轻松地使用 MQL5 语言和函数来创建彩色刻度, 颜色渐变和热度图。



为了便利行事, 我们将使用 RGB 颜色模型和标准转换函数 StringToColor。可以在 MQL5 中实现其它颜色转换方法, 但我们决定使用 RGB 颜色模型, 因为对于颜色进行数学运算很便捷。













推荐: