El objetivo de este código es mostrar un ejemplo de creación de escalas, gradientes y mapas de calor en MQL5.

Para facilitar el funcionamiento, se usa el modelo de color RGB y la función de transformación estándar StringToColor.

Se pueden implementar otros métodos de transformación, pero decidimos utilizar el modelo de color RGB para simplificar las operaciones matemáticas con colores.













Recomendaciones: