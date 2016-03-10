Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Heatmaps, color gradients and scales in MQL5 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1706
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El objetivo de este código es mostrar un ejemplo de creación de escalas, gradientes y mapas de calor en MQL5.
Para facilitar el funcionamiento, se usa el modelo de color RGB y la función de transformación estándar StringToColor.
Se pueden implementar otros métodos de transformación, pero decidimos utilizar el modelo de color RGB para simplificar las operaciones matemáticas con colores.
Recomendaciones:
- Se puede utilizar para realizar un seguimiento de los cambios en días (en tanto por ciento) de los activos en Market Watch.
- Recomendamos utilizar no menos de 5 símbolos y no más de 20-25 símbolos.
- Existe la posibilidad de indicar uno de los 3 modos de representación: Scale, Gradient o Heatmap.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/6980
Sincronizamos los procesos de ОС/EA/MT, etc. Nada de DLL de autoría propia. ¡Ha llegado la hora de que mantenga todo bajo su control!XEnvelopes2_HTF
Indicador XEnvelopes2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Ejemplo de implementación de una matriz hash con una clave de cadena.YZ_Summer_Time
Comprueba si una fecha pertenece al horario invernal o estival, el código ha sido desarrollado para la depuración de los eventos dependientes de las noticias.