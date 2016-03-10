CodeBaseSecciones
Heatmaps, color gradients and scales in MQL5 - indicador para MetaTrader 5

Rodrigo Malacarne
Visualizaciones:
1706
Ranking:
(49)
Publicado:
Actualizado:
El objetivo de este código es mostrar un ejemplo de creación de escalas, gradientes y mapas de calor en MQL5.

Para facilitar el funcionamiento, se usa el modelo de color RGB y la función de transformación estándar StringToColor.

Se pueden implementar otros métodos de transformación, pero decidimos utilizar el modelo de color RGB para simplificar las operaciones matemáticas con colores.

Scale

Gradient

Heatmap

Recomendaciones:

  • Se puede utilizar para realizar un seguimiento de los cambios en días (en tanto por ciento) de los activos en Market Watch.
  • Recomendamos utilizar no menos de 5 símbolos y no más de 20-25 símbolos.
  • Existe la posibilidad de indicar uno de los 3 modos de representación: Scale, Gradient o Heatmap.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/6980

