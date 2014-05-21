Цель данного кода - показать пример создания цветовых шкал, градиентов и тепловых карт в MQL5.

Для упрощения работы используется цветовая модель RGB и стандартная функция преобразования StringToColor.

Можно реализовать и другие способы преобразования, однако мы решили использовать цветовую модель RGB для упрощения математических операций с цветами.













Рекомендации: