Heatmaps, color gradients and scales in MQL5 - индикатор для MetaTrader 5
Цель данного кода - показать пример создания цветовых шкал, градиентов и тепловых карт в MQL5.
Для упрощения работы используется цветовая модель RGB и стандартная функция преобразования StringToColor.
Можно реализовать и другие способы преобразования, однако мы решили использовать цветовую модель RGB для упрощения математических операций с цветами.
Рекомендации:
- Можно использовать для отслеживания дневных изменений (в процентах) активов в Market Watch.
- Рекомендуем использовать не менее 5 символов и не более 20-25 символов.
- Есть возможность указать один из 3 режимов отображения: Scale, Gradient или Heatmap.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/6980
