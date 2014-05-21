CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Heatmaps, color gradients and scales in MQL5 - индикатор для MetaTrader 5

Rodrigo Malacarne | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3417
Рейтинг:
(49)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Цель данного кода - показать пример создания цветовых шкал, градиентов и тепловых карт в MQL5.

Для упрощения работы используется цветовая модель RGB и стандартная функция преобразования StringToColor.

Можно реализовать и другие способы преобразования, однако мы решили использовать цветовую модель RGB для упрощения математических операций с цветами.

Scale

Gradient

Heatmap

Рекомендации:

  • Можно использовать для отслеживания дневных изменений (в процентах) активов в Market Watch.
  • Рекомендуем использовать не менее 5 символов и не более 20-25 символов.
  • Есть возможность указать один из 3 режимов отображения: Scale, Gradient или Heatmap.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/6980

Exp_ExchangePrice Exp_ExchangePrice

Эксперт Exp_ExchangePrice построен на основе сигналов трендового индикатора ExchangePrice.

ExchangePrice_HTF ExchangePrice_HTF

Индикатор ExchangePrice с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Imp_XMA Imp_XMA

Скользящая средняя с усреднением линейной комбинации входных таймсерий цены.

BoDi BoDi

Индикатор Standard Deviation, выполненный в виде цветной гистограммы.