実際の著者：

MetaQuotes

Accumulative Swing Index 指標は、スイング指数値の累積合計を示す累積スイング指数 （Accumulative Swing Index - ASI）の構築に適用されます。

累積指数は、「実際の」市場ラインを描画して市場の相対的な強さとトレンドを明らかにします。そのブレイクダウンが指標のシグナルとして解釈される支持/抵抗線がチャート上に描かれます。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年2月7日にコードベースで公開されました。

図1 ASI指標