MetaQuotes

此累积波段指数被应用于累积波段指数构造 (累积波段指数 - ASI)，它代表累积波段指数值的总计。

累积指数绘制一条 "真实" 行情线, 揭示行情的相对强度和趋势。支撑和阻力线，突破可作为指标的信号，也绘制在图表上。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2007.02.17。

图例.1. ASI 指标