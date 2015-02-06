代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

累积波段指数 - ASI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1787
等级:
(25)
已发布:
已更新:
asi.mq5 (6.05 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

MetaQuotes

此累积波段指数被应用于累积波段指数构造 (累积波段指数 - ASI)，它代表累积波段指数值的总计。

累积指数绘制一条 "真实" 行情线, 揭示行情的相对强度和趋势。支撑和阻力线，突破可作为指标的信号，也绘制在图表上。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2007.02.17。

图例.1. ASI 指标

图例.1. ASI 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/6974

Chaikin 振荡器 Chaikin 振荡器

Chaikin 振荡器，带有均线类型选项。

Exp_JBrainTrend1Stop Exp_JBrainTrend1Stop

这款 Exp_JBrainTrend1Stop EA 基于 NRTR 指标 JBrainTrend1Stop 的信号。

i-SpectrAnalysis i-SpectrAnalysis

此指标例证了价格时间序列以更大次序的谐波过滤手段进行平滑。

i-SpectrAnalysis_RSI i-SpectrAnalysis_RSI

此指标例证了 RSI 指标的价格时间序列以更大次序的谐波过滤手段进行平滑。