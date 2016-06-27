Urheber:

MetaQuotes

Der Accumulative Swing Index Indikator wird für die Konstruktion des Accumulative Swing Index angewendet (Accumulative Swing Index - ASI) der eine kumulative Summe der Swing Index Werte darstellt.

Accumulative index zeichnet eine "aktuelle" Marktlinie, die die relative Marktstärke und den Trend offenbart. Unterstützungs- und Widerstandslinien und ein Ausbruch aus diesen, der als Indikatorsignal interpretiert wird, werden im Chart gezeichnet.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 7. Februar 2007 veröffentlicht.

Abb.1. ASI Indikator