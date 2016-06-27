CodeBaseKategorien
Indikatoren

Accumulative Swing Index - ASI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
848
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
asi.mq5 (6.05 KB) ansehen
Urheber:

MetaQuotes

Der Accumulative Swing Index Indikator wird für die Konstruktion des Accumulative Swing Index angewendet (Accumulative Swing Index - ASI) der eine kumulative Summe der Swing Index Werte darstellt.

Accumulative index zeichnet eine "aktuelle" Marktlinie, die die relative Marktstärke und den Trend offenbart. Unterstützungs- und Widerstandslinien und ein Ausbruch aus diesen, der als Indikatorsignal interpretiert wird, werden im Chart gezeichnet.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 7. Februar 2007 veröffentlicht.

Abb.1. ASI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6974

TrendMagic_HTF TrendMagic_HTF

Der TrendMagic Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

TrendMagic TrendMagic

Dies ist eine optimiert Version des TrendMagic Indikator.

ASI_HTF ASI_HTF

Der ASI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

WPR_2HTF WPR_2HTF

Eine farbige Wolke, die von zwei WPR-Oszillatoren verschiedener TimeFrames gebildet wird.