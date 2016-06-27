und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Accumulative Swing Index - ASI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 848
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber:
MetaQuotes
Der Accumulative Swing Index Indikator wird für die Konstruktion des Accumulative Swing Index angewendet (Accumulative Swing Index - ASI) der eine kumulative Summe der Swing Index Werte darstellt.
Accumulative index zeichnet eine "aktuelle" Marktlinie, die die relative Marktstärke und den Trend offenbart. Unterstützungs- und Widerstandslinien und ein Ausbruch aus diesen, der als Indikatorsignal interpretiert wird, werden im Chart gezeichnet.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 7. Februar 2007 veröffentlicht.
Abb.1. ASI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6974
Der TrendMagic Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.TrendMagic
Dies ist eine optimiert Version des TrendMagic Indikator.