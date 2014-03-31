Реальный автор:

MetaQuotes

Индикатор Accumulative Swing Index применяется для построения кумулятивного индекса ритма (Accumulative Swing Index - ASI), представляющего собой нарастающую итогом сумму значений индекса ритма.

Кумулятивный индекс чертит "действительную" линию рынка, показывая сравнительную силу рынка и его направленность. На графике строятся линии поддержки/сопротивления, пробой которых интерпретируется как сигнал индикатора.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 07.02.2007.

Рис.1. Индикатор ASI