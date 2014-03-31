CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Accumulative Swing Index - ASI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2831
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

MetaQuotes

Индикатор Accumulative Swing Index применяется для построения кумулятивного индекса ритма (Accumulative Swing Index - ASI), представляющего собой нарастающую итогом сумму значений индекса ритма.

Кумулятивный индекс чертит "действительную" линию рынка, показывая сравнительную силу рынка и его направленность. На графике строятся линии поддержки/сопротивления, пробой которых интерпретируется как сигнал индикатора.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 07.02.2007.

Рис.1. Индикатор ASI

Рис.1. Индикатор ASI

Mass_Index_HTF Mass_Index_HTF

Индикатор Mass_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) с возможностью изменения типа усреднения.

CHO_HTF CHO_HTF

Индикатор CHO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ExTrendV2 ExTrendV2

Индикатор ExTrendv2 рисует фрактальные каналы.