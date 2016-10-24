コードベースセクション
TrendMagic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む TrendMagic 指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたTrendMagic.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　TrendMagic_HTF指標

図1　TrendMagic_HTF指標

