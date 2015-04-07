Participe de nossa página de fãs
Accumulative Swing Index - ASI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1954
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
MetaQuotes
O indicador Accumulative Swing Index é aplicada para a construção do Accumulative Swing Index (Accumulative Swing Index - ASI) o que representa acumulação total dos valores do índice de swing
Accumulative index desenha uma linha "real" do mercado revelando a força relativa e a tendência. A linhas de suporte e resistência, sua quebra que é interpretada como sinal de um indicador, são desenhados no gráfico.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 07 de fevereiro de 2007.
Fig.1. Indicador ASI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6974
