Indicadores

Accumulative Swing Index - ASI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1954
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

MetaQuotes

O indicador Accumulative Swing Index é aplicada para a construção do Accumulative Swing Index (Accumulative Swing Index - ASI) o que representa acumulação total dos valores do índice de swing

Accumulative index desenha uma linha "real" do mercado revelando a força relativa e a tendência. A linhas de suporte e resistência, sua quebra que é interpretada como sinal de um indicador, são desenhados no gráfico.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 07 de fevereiro de 2007.

Fig.1. Indicador ASI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6974

