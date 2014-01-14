Participe de nossa página de fãs
StepXCCX_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
1418
StepXCCX_HTF_Signal exibe a direção da tendência das três últimas barras do indicador ColorStepXCCX como três objetos gráficos, cujas cores determinam a direção da tendência.
Diferentemente do original, este indicador utiliza quatro cores. Na área de sobrecompra definida pelo parâmetro de entrada Up1Level, os sinais de tendência altista colorem os objetos na cor limão, fora da área de sobrecompra os sinais altistas são verdes. Na área de sobrevenda definida pelo parâmetro de entrada Dn1Level, os sinais de tendência baixista colorem os objetos na cor magenta, fora da área de sobrevenda os sinais baixistas são vermelhos.
Parâmetros de entrada do indicador:
O período e o nome do ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser modificados através dos parâmetros de entrada correspondentes. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo do gráfico atual será utilizado como ativo financeiro.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em dois grandes grupos:
- As informações a respeito dos parâmetros de entrada do indicador ColorStepXCCX podem ser encontradas em sua descrição;
//+-----------------------------------+ //|Parâmetros de entrada do indicador | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período do indicador para o cálculo input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; // Método da suavização do preço input int DPeriod=30; // Período da média móvel input int DPhase=100; // Parâmetros de suavização input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3; // Método da suavização do desvio input int MPeriod=7; // Período do desvio médio input int MPhase=15; // Parâmetros do desvio suavizado input APPLIED_PRICE IPC=PRICE_TYPICAL; // Preço aplicado input int StepSizeFast=5; // Passo rápido input int StepSizeSlow=30; // Passo lento
- Parâmetros de entrada do indicador StepXCCX_HTF_Signal necessários para sua exibição:
//---- configurações de exibição do indicador input string Symbols_Sirname="StepXCCX_"; // Nome do rótulo do indicador input int Up1Level=+50; // Nível de sobrecompra input int Dn1Level=-50; // Nível de sobrevenda input color Up1Symbol_Color=Lime; // Cor do símbolo de crescimento máximo input color UpSymbol_Color=Teal; // Cor do símbolo de crescimento input color DnSymbol_Color=Red; // Cor do símbolo de baixa input color Dn1Symbol_Color=Magenta; // Cor do símbolo de queda máxima input color IndName_Color=DarkOrchid; // Nome da cor do indicador input uint Symbols_Size=40; // Tamanho do símbolo do sinal input uint Font_Size=12; // Tamanho fonte do nome do indicador input int X_3=110; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_3=17; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Exibição do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização do canto input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=0; // Deslocamento vertical
No caso de utilizar vários indicadores StepXCCX_HTF_Signal em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor para variável Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).
Coloque o arquivo compilado ColorStepXCCX em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
ColorStepXCCX_.mq5 é apenas uma versão intermediária do indicador final com duas cores de indicação.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/674
