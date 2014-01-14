StepXCCX_HTF_Signal exibe a direção da tendência das três últimas barras do indicador ColorStepXCCX como três objetos gráficos, cujas cores determinam a direção da tendência.



Diferentemente do original, este indicador utiliza quatro cores. Na área de sobrecompra definida pelo parâmetro de entrada Up1Level, os sinais de tendência altista colorem os objetos na cor limão, fora da área de sobrecompra os sinais altistas são verdes. Na área de sobrevenda definida pelo parâmetro de entrada Dn1Level, os sinais de tendência baixista colorem os objetos na cor magenta, fora da área de sobrevenda os sinais baixistas são vermelhos.

Parâmetros de entrada do indicador:

O período e o nome do ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser modificados através dos parâmetros de entrada correspondentes. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo do gráfico atual será utilizado como ativo financeiro.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em dois grandes grupos:

As informações a respeito dos parâmetros de entrada do indicador ColorStepXCCX podem ser encontradas em sua descrição; input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; input int DPeriod= 30 ; input int DPhase= 100 ; input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3; input int MPeriod= 7 ; input int MPhase= 15 ; input APPLIED_PRICE IPC= PRICE_TYPICAL ; input int StepSizeFast= 5 ; input int StepSizeSlow= 30 ; Parâmetros de entrada do indicador StepXCCX_HTF_Signal necessários para sua exibição: input string Symbols_Sirname= "StepXCCX_" ; input int Up1Level=+ 50 ; input int Dn1Level=- 50 ; input color Up1Symbol_Color=Lime; input color UpSymbol_Color=Teal; input color DnSymbol_Color=Red; input color Dn1Symbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 40 ; input uint Font_Size= 12 ; input int X_3= 110 ; input int Y_3= 17 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

No caso de utilizar vários indicadores StepXCCX_HTF_Signal em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor para variável Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).

Coloque o arquivo compilado ColorStepXCCX em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

ColorStepXCCX_.mq5 é apenas uma versão intermediária do indicador final com duas cores de indicação.