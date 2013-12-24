代码库部分
StepXCCX_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
StepXCCX_HTF_Signal 显示 ColorStepXCCX 指标的后三根柱线的趋势方向对应的三个图形对象，颜色依趋势方向判别。

与原版不同, 此处使用四种颜色。在超买区域 (阀值由 Up1Level 输入参数定义)，上升趋势信号颜色为石灰绿，超买区域之外上升信号为绿色。在超卖区域 (阀值由 Dn1Level 输入参数定义)，下降趋势信号颜色为洋红色，超卖区域之外下降信号为红色。

指标输入参数:

用于指标计算的金融资产和时间帧，可在适当的输入参数中改变。如果 Symbol_ (金融资产) 输入参数为空, 则以当前图表符号作为金融资产。

所有输入参数可分为两大组:

  1. 有关 ColorStepXCCX 指标的输入参数的信息可在它的 描述中找到; 
    //+-----------------------------------+
//|  Indicator input parameters       |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                     // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;   // 指标计算时间帧
input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; // 价格平滑方法
input int DPeriod=30;                        // 均线周期
input int DPhase=100;                        // 平滑参数
input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3;   // 背离平滑方法
input int MPeriod=7;                         // 平均背离周期
input int MPhase=15;                         // 背离平滑参数
input APPLIED_PRICE IPC=PRICE_TYPICAL;       // 适用价格
input int StepSizeFast=5;                    // 快速步进
input int StepSizeSlow=30;                   // 慢速步进
  2. StepXCCX_HTF_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要: 
    //---- 指标显示设置
input string Symbols_Sirname="StepXCCX_";    // 指标标签名
input int   Up1Level=+50;                    // 超买级别
input int   Dn1Level=-50;                    // 超卖级别
input color Up1Symbol_Color=Lime;            // 最大增长符号颜色
input color UpSymbol_Color=Teal;             // 增长符号颜色
input color DnSymbol_Color=Red;              // 下跌符号颜色r
input color Dn1Symbol_Color=Magenta;         // 最大下跌符号颜色
input color IndName_Color=DarkOrchid;        // 指标名颜色
input uint Symbols_Size=40;                  // 信号符号大小
input uint Font_Size=12;                     // 指标名字体大小
input int X_3=110;                           // 名称水平位移
input int Y_3=17;                            // 名称垂直位移
input bool ShowIndName=true;                 // 指标名显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 边角位置
input uint X_=0;                             // 水平位移
input uint Y_=0;                             // 垂直位移

几个 StepXCCX_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

放置 ColorStepXCCX 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

ColorStepXCCX_.mq5 是两种颜色指标，仅是最终指标的过渡版本。

StepXCCX HTF 信号


