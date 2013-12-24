加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
StepXCCX_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1672
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
StepXCCX_HTF_Signal 显示 ColorStepXCCX 指标的后三根柱线的趋势方向对应的三个图形对象，颜色依趋势方向判别。
与原版不同, 此处使用四种颜色。在超买区域 (阀值由 Up1Level 输入参数定义)，上升趋势信号颜色为石灰绿，超买区域之外上升信号为绿色。在超卖区域 (阀值由 Dn1Level 输入参数定义)，下降趋势信号颜色为洋红色，超卖区域之外下降信号为红色。
指标输入参数:
用于指标计算的金融资产和时间帧，可在适当的输入参数中改变。如果 Symbol_ (金融资产) 输入参数为空, 则以当前图表符号作为金融资产。
所有输入参数可分为两大组:
- 有关 ColorStepXCCX 指标的输入参数的信息可在它的 描述中找到;
//+-----------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧 input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; // 价格平滑方法 input int DPeriod=30; // 均线周期 input int DPhase=100; // 平滑参数 input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3; // 背离平滑方法 input int MPeriod=7; // 平均背离周期 input int MPhase=15; // 背离平滑参数 input APPLIED_PRICE IPC=PRICE_TYPICAL; // 适用价格 input int StepSizeFast=5; // 快速步进 input int StepSizeSlow=30; // 慢速步进
- StepXCCX_HTF_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要:
//---- 指标显示设置 input string Symbols_Sirname="StepXCCX_"; // 指标标签名 input int Up1Level=+50; // 超买级别 input int Dn1Level=-50; // 超卖级别 input color Up1Symbol_Color=Lime; // 最大增长符号颜色 input color UpSymbol_Color=Teal; // 增长符号颜色 input color DnSymbol_Color=Red; // 下跌符号颜色r input color Dn1Symbol_Color=Magenta; // 最大下跌符号颜色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指标名颜色 input uint Symbols_Size=40; // 信号符号大小 input uint Font_Size=12; // 指标名字体大小 input int X_3=110; // 名称水平位移 input int Y_3=17; // 名称垂直位移 input bool ShowIndName=true; // 指标名显示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 边角位置 input uint X_=0; // 水平位移 input uint Y_=0; // 垂直位移
几个 StepXCCX_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。
放置 ColorStepXCCX 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
ColorStepXCCX_.mq5 是两种颜色指标，仅是最终指标的过渡版本。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/674
X2MA_HTF_Signal 显示 X2MA 指标 (通用双平滑) 的后三根柱线的趋势方向对应的三个图形对象，颜色依趋势方向判别。XMACD_HTF_Signal
XMACD_HTF_Signal 显示 XMACD 指标 的后三根柱线的趋势方向对应的三个图形对象。