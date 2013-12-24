StepXCCX_HTF_Signal 显示 ColorStepXCCX 指标的后三根柱线的趋势方向对应的三个图形对象，颜色依趋势方向判别。



与原版不同, 此处使用四种颜色。在超买区域 (阀值由 Up1Level 输入参数定义)，上升趋势信号颜色为石灰绿，超买区域之外上升信号为绿色。在超卖区域 (阀值由 Dn1Level 输入参数定义)，下降趋势信号颜色为洋红色，超卖区域之外下降信号为红色。

指标输入参数:

用于指标计算的金融资产和时间帧，可在适当的输入参数中改变。如果 Symbol_ (金融资产) 输入参数为空, 则以当前图表符号作为金融资产。

所有输入参数可分为两大组:

有关 ColorStepXCCX 指标的输入参数的信息可在它的 描述中找到; input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; input int DPeriod= 30 ; input int DPhase= 100 ; input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3; input int MPeriod= 7 ; input int MPhase= 15 ; input APPLIED_PRICE IPC= PRICE_TYPICAL ; input int StepSizeFast= 5 ; input int StepSizeSlow= 30 ; StepXCCX_HTF_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要: input string Symbols_Sirname= "StepXCCX_" ; input int Up1Level=+ 50 ; input int Dn1Level=- 50 ; input color Up1Symbol_Color=Lime; input color UpSymbol_Color=Teal; input color DnSymbol_Color=Red; input color Dn1Symbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 40 ; input uint Font_Size= 12 ; input int X_3= 110 ; input int Y_3= 17 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

几个 StepXCCX_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

放置 ColorStepXCCX 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

ColorStepXCCX_.mq5 是两种颜色指标，仅是最终指标的过渡版本。