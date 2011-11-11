CodeBaseРазделы
Индикаторы

StepXCCX_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор StepXCCX_HTF_Signal выводит направления тренда с трех последних баров индикатора ColorStepXCCX в виде трех графических объектов с цветной индикацией тренда.

В отличие от оригинала, здесь используется четырехцветная индикация. В зоне перекупленности, определяемой порогом значения входного параметра Up1Level, сигналы растущего тренда окрашивают объекты в салатовый цвет, вне зоны перекупленности сигналы роста зеленые. В зоне перепроданности, определяемой порогом значения входного параметра Dn1Level, сигналы падающего тренда окрашивают объекты в розовый цвет, вне зоны перепроданности сигналы падения красные.

Входные параметры индикатора:

Таймфрейм и имя финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.

Все входные параметры можно разбить на две большие группы:

  1. Входные параметры индикатора ColorStepXCCX, необходимые пояснения к которым были сделаны на странице, посвященной самому индикатору ColorStepXCCX, и которые я пропускаю;
    //+-----------------------------------+
//|  Входные параметры индикатора     |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                      // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;      // Таймфрейм для расчета индикатора
input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; // Метод усреднения цены
input int DPeriod=30;                        // Период средней
input int DPhase=100;                        // Параметр усреднения
input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3;  // Метод усреднения отклонения
input int MPeriod=7;                         // Период среднего отклонения
input int MPhase=15;                         // Параметр усреднения отклонения
input APPLIED_PRICE IPC=PRICE_TYPICAL;        // Ценовая константа
input int StepSizeFast=5;                    // Быстрый шаг
input int StepSizeSlow=30;                   // Медленный шаг
  2. Входные параметры индикатора StepXCCX_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input string Symbols_Sirname="StepXCCX_";     // Название меток индикатора
input int   Up1Level=+50;                    // Уровень перекупленности
input int   Dn1Level=-50;                    // Уровень перепроданности
input color Up1Symbol_Color=Lime;            // Цвет символа максимального роста
input color UpSymbol_Color=Teal;             // Цвет символа роста
input color DnSymbol_Color=Red;              // Цвет символа падения
input color Dn1Symbol_Color=Magenta;         // Цвет символа максимального падения
input color IndName_Color=DarkOrchid;        // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=40;                  // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=12;                     // Размер шрифта названия индикатора
input int X_3=110;                           // Смещение названия по горизонтали
input int Y_3=17;                            // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                 // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
input uint X_=0;                             // Смещение по горизонтали
input uint Y_=0;                             // Смещение по вертикали

Если предполагается использование нескольких индикаторов StepXCCX_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ColorStepXCCX.

Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор ColorStepXCCX_.mq5 - это просто промежуточный вариант итогового индикатора с двухцветной индикацией.

Рис.1 Индикатор StepXCCX HTF Signal


