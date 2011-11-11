Ставь лайки и следи за новостями
StepXCCX_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- 2466
Индикатор StepXCCX_HTF_Signal выводит направления тренда с трех последних баров индикатора ColorStepXCCX в виде трех графических объектов с цветной индикацией тренда.
В отличие от оригинала, здесь используется четырехцветная индикация. В зоне перекупленности, определяемой порогом значения входного параметра Up1Level, сигналы растущего тренда окрашивают объекты в салатовый цвет, вне зоны перекупленности сигналы роста зеленые. В зоне перепроданности, определяемой порогом значения входного параметра Dn1Level, сигналы падающего тренда окрашивают объекты в розовый цвет, вне зоны перепроданности сигналы падения красные.
Входные параметры индикатора:
Таймфрейм и имя финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.
Все входные параметры можно разбить на две большие группы:
- Входные параметры индикатора ColorStepXCCX, необходимые пояснения к которым были сделаны на странице, посвященной самому индикатору ColorStepXCCX, и которые я пропускаю;
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм для расчета индикатора input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; // Метод усреднения цены input int DPeriod=30; // Период средней input int DPhase=100; // Параметр усреднения input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3; // Метод усреднения отклонения input int MPeriod=7; // Период среднего отклонения input int MPhase=15; // Параметр усреднения отклонения input APPLIED_PRICE IPC=PRICE_TYPICAL; // Ценовая константа input int StepSizeFast=5; // Быстрый шаг input int StepSizeSlow=30; // Медленный шаг
- Входные параметры индикатора StepXCCX_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки визуального отображения индикатора input string Symbols_Sirname="StepXCCX_"; // Название меток индикатора input int Up1Level=+50; // Уровень перекупленности input int Dn1Level=-50; // Уровень перепроданности input color Up1Symbol_Color=Lime; // Цвет символа максимального роста input color UpSymbol_Color=Teal; // Цвет символа роста input color DnSymbol_Color=Red; // Цвет символа падения input color Dn1Symbol_Color=Magenta; // Цвет символа максимального падения input color IndName_Color=DarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symbols_Size=40; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=12; // Размер шрифта названия индикатора input int X_3=110; // Смещение названия по горизонтали input int Y_3=17; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=0; // Смещение по вертикали
Если предполагается использование нескольких индикаторов StepXCCX_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ColorStepXCCX.
Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Индикатор ColorStepXCCX_.mq5 - это просто промежуточный вариант итогового индикатора с двухцветной индикацией.
