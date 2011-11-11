Индикатор StepXCCX_HTF_Signal выводит направления тренда с трех последних баров индикатора ColorStepXCCX в виде трех графических объектов с цветной индикацией тренда.



В отличие от оригинала, здесь используется четырехцветная индикация. В зоне перекупленности, определяемой порогом значения входного параметра Up1Level, сигналы растущего тренда окрашивают объекты в салатовый цвет, вне зоны перекупленности сигналы роста зеленые. В зоне перепроданности, определяемой порогом значения входного параметра Dn1Level, сигналы падающего тренда окрашивают объекты в розовый цвет, вне зоны перепроданности сигналы падения красные.

Входные параметры индикатора:

Таймфрейм и имя финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.

Все входные параметры можно разбить на две большие группы:

Входные параметры индикатора ColorStepXCCX, необходимые пояснения к которым были сделаны на странице, посвященной самому индикатору ColorStepXCCX, и которые я пропускаю;

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; input int DPeriod= 30 ; input int DPhase= 100 ; input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3; input int MPeriod= 7 ; input int MPhase= 15 ; input APPLIED_PRICE IPC= PRICE_TYPICAL ; input int StepSizeFast= 5 ; input int StepSizeSlow= 30 ; Входные параметры индикатора StepXCCX_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:

input string Symbols_Sirname= "StepXCCX_" ; input int Up1Level=+ 50 ; input int Dn1Level=- 50 ; input color Up1Symbol_Color=Lime; input color UpSymbol_Color=Teal; input color DnSymbol_Color=Red; input color Dn1Symbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 40 ; input uint Font_Size= 12 ; input int X_3= 110 ; input int Y_3= 17 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

Если предполагается использование нескольких индикаторов StepXCCX_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ColorStepXCCX.

Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор ColorStepXCCX_.mq5 - это просто промежуточный вариант итогового индикатора с двухцветной индикацией.