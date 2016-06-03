CTemaOnArrayクラスは指標バッファでのTEMA（Triple Exponential Moving Average、三重指数移動平均）値の計算のために設計されています。



使用法：



次のパラメータを持つInit()メソッドが指標のOnInit()関数で呼ばれます。

int aPeriod - 指標期間

- 指標期間 ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑化手法

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ

- 指標計算に使われるデータのバッファ double aM1[] - 計算の中間バッファ

- 計算の中間バッファ double aM2[] - 計算の中間バッファ

- 計算の中間バッファ double aM3[] - 計算の中間バッファ

- 計算の中間バッファ double aTEMA[]</b0 - 指標の計算値バッファ

int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します

- 計算に必要なバーの最小数を返します string Name() - 指標名の文字列を返します。

追加メソッド：

Test_TemaOnArray.mq5はCTemaOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncTemaOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。 IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。

Triple Exponential Moving Averageテクニカル指標（TEMA）は Patrick Mulloy によって開発され1994年2月 に「Technical Analysis of Stocks & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」誌で発表されました。その算出の原則はDEMA（Double Exponential Moving Average、二 重指数移動平均）に似ています。その名前はあまり正しくそのアルゴリズムを反映していません。これは、別々よりも小さい遅れを提供する一重、二重、および三重の指数平滑平均のユニークなブレンドです。