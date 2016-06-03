コードベースセクション
ライブラリ

IncTemaOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) ビュー
inctemaonarray.mqh (2.94 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
test_temaonarray.mq5 (2.55 KB) ビュー
CTemaOnArrayクラスは指標バッファでのTEMA（Triple Exponential Moving Average、三重指数移動平均）値の計算のために設計されています。

使用法：

次のパラメータを持つInit()メソッドが指標のOnInit()関数で呼ばれます。

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
  • double aM1[] - 計算の中間バッファ
  • double aM2[] - 計算の中間バッファ
  • double aM3[] - 計算の中間バッファ
  • double aTEMA[]</b0 - 指標の計算値バッファ
追加メソッド：
  • int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() - 指標名の文字列を返します。

Test_TemaOnArray.mq5はCTemaOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncTemaOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。 IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。

Triple Exponential Moving Averageテクニカル指標（TEMA）は Patrick Mulloy によって開発され1994年2月 に「Technical Analysis of Stocks & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」誌で発表されました。その算出の原則はDEMA（Double Exponential Moving Average、二 重指数移動平均）に似ています。その名前はあまり正しくそのアルゴリズムを反映していません。これは、別々よりも小さい遅れを提供する一重、二重、および三重の指数平滑平均のユニークなブレンドです。

CTemaOnArrayクラスの使用例

