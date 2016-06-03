コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

PriceAlert - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
この指標はシグナル作動レベルを設定する水平線を表示します。

指標の最初の起動時には、作動レベルラインは灰色でアクティブではありません。トレーダーがチャート上でポジションを変更すると、それはアクティブになって赤色に変わります。価格が作動レベルに達すると、指標はすぐにアラートや音声アラームを出して起動します。 

価格がレベルと交差した瞬間に、指標は外部変数のAlertTotal（アラートの数）によって定義されたシグナル制限に到達するまでティックごとにアラートを出します。その後、作動レベルの線が灰色に変わり、それが再び所望のレベルにトレーダーによって再配置されるまで非アクティブになります。

PriceAlert

入力パラメータは下記の通りです。

//+------------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="Price_Level_1";          // 作動レベルの名前
input string level_comment="actuation level";      // 作動レベルのコメント
input color active_level_color=Red;             // アクティブレベルの色
input color inactive_level_color=Gray;          // 非アクティブレベルの色
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;     // 作動レベルのスタイル
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;               // 作動レベルの幅
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlyAlert;     // 作動指示バージョン
input uint AlertTotal=10;                        // アラートの数
input bool Deletelevel=true;                     // レベルの削除

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/656

