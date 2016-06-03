PriceAlert

この指標はシグナル作動レベルを設定する水平線を表示します。



指標の最初の起動時には、作動レベルラインは灰色でアクティブではありません。トレーダーがチャート上でポジションを変更すると、それはアクティブになって赤色に変わります。価格が作動レベルに達すると、指標はすぐにアラートや音声アラームを出して起動します。



価格がレベルと交差した瞬間に、指標は外部変数のAlertTotal（アラートの数）によって定義されたシグナル制限に到達するまでティックごとにアラートを出します。その後、作動レベルの線が灰色に変わり、それが再び所望のレベルにトレーダーによって再配置されるまで非アクティブになります。

入力パラメータは下記の通りです。