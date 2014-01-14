CodeBaseSecciones
Librerías

IncTemaOnArray - librería para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) ver
inctemaonarray.mqh (2.94 KB) ver
\MQL5\Indicators\
test_temaonarray.mq5 (2.55 KB) ver
La clase CTemaOnArray está diseñada para calcular los valores del indicador TEMA (Triple Exponential Moving Average) a partir de su buffer.

Utilización:

El método Init() es llamado en la función OnInit() del indicador con los parámetros siguientes:

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate(), con los siguientes parámetros:

  • const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();
  • const int aPrevCalc variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();
  • double aData[] buffer de datos para los cálculos del indicador;
  • double aM1[] buffer intermedio para los cálculos;
  • double aM2[] buffer intermedio para los cálculos;
  • double aM3[] buffer intermedio para los cálculos;
  • double aTEMA[] buffer con los valores calculados del indicador.
Métodos adicionales:
  • int BarsRequired() devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;
  • string Name() devuelve una cadena con el nombre del indicador;

Test_TemaOnArray.mq5 es un indicador que muestra como usar la clase CTemaOnArray. El archivo IncTemaOnArray debe ser colocado en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual). Para un funcionamiento correcto se necesita la clase CMAOnArray definida en el archivo IncMAOnArray.

El Indicador Técnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) fue desarrollado por Patrick Mulloy y publicado en la revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". El pricipio de cálculo es similar al de la DEMA (Double Exponential Moving Average). El nombre "Triple Exponential Moving Average" no refleja su algoritmo de una forma del todo correcta. Es una combinación única de las medias móviles individual, doble y tripe, suavizadas exponencialmente y que ofrecen un menor retardo que cada una de ellas por separado.

Ejemplo de uso de la clase CTemaOnArray

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/658

