La clase CTemaOnArray está diseñada para calcular los valores del indicador TEMA (Triple Exponential Moving Average) a partir de su buffer.



Utilización:



El método Init() es llamado en la función OnInit() del indicador con los parámetros siguientes:

int aPeriod es el periodo del indicador;

es el periodo del indicador; ENUM_MA_METHOD aMethod es el método de suavizado.

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate(), con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();

es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();

variable prev_calculated definida en la función OnCalculate(); double aData[] buffer de datos para los cálculos del indicador;

buffer de datos para los cálculos del indicador; double aM1[] buffer intermedio para los cálculos;

buffer intermedio para los cálculos; double aM2[] buffer intermedio para los cálculos;

buffer intermedio para los cálculos; double aM3[] buffer intermedio para los cálculos;

buffer intermedio para los cálculos; double aTEMA[] buffer con los valores calculados del indicador.

int BarsRequired() devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;

devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador; string Name() devuelve una cadena con el nombre del indicador;

Métodos adicionales:

Test_TemaOnArray.mq5 es un indicador que muestra como usar la clase CTemaOnArray. El archivo IncTemaOnArray debe ser colocado en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual). Para un funcionamiento correcto se necesita la clase CMAOnArray definida en el archivo IncMAOnArray.

El Indicador Técnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) fue desarrollado por Patrick Mulloy y publicado en la revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". El pricipio de cálculo es similar al de la DEMA (Double Exponential Moving Average). El nombre "Triple Exponential Moving Average" no refleja su algoritmo de una forma del todo correcta. Es una combinación única de las medias móviles individual, doble y tripe, suavizadas exponencialmente y que ofrecen un menor retardo que cada una de ellas por separado.