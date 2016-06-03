私たちのファンページに参加してください
IncDemaOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
2016-06-03
CDemaOnArrayクラスは指標バッファでのDEMA（Double Exponential Moving Average、二重指数移動平均）値の計算のために設計されています。
使用法：
次のパラメータを持つInit()メソッドが指標のOnInit()関数で呼ばれます。
- int aPeriod- 指標期間
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑化手法
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
- double aM1[] - 計算の中間バッファ
- double aM2[] - 計算の中間バッファ
- double aDEMA[] - 指標の計算値バッファ
- int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
- string Name() - 指標名の文字列を返します。
Test_DemaOnArray.mq5はCDemaOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncDemaOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。 IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。
Double Exponential Moving Averageテクニカル指標（DEMA）は Patrick Mulloy によって開発され1994年2月 に「Technical Analysis of Stocks & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」誌で発表されました。これは、価格列の平滑化に使用され、金融証券の価格チャート上に直接適用されます。また、それは、他の指標の値を平滑化にも使用できます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/657
