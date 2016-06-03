コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
ライブラリ

IncDemaOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
807
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incdemaonarray.mqh (2.75 KB) ビュー
incmaonarray.mqh (5.28 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
test_demaonarray.mq5 (2.44 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

CDemaOnArrayクラスは指標バッファでのDEMA（Double Exponential Moving Average、二重指数移動平均）値の計算のために設計されています。

使用法：

次のパラメータを持つInit()メソッドが指標のOnInit()関数で呼ばれます。

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
  • double aM1[] - 計算の中間バッファ
  • double aM2[] - 計算の中間バッファ
  • double aDEMA[] - 指標の計算値バッファ
追加メソッド：
  • int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() - 指標名の文字列を返します。

Test_DemaOnArray.mq5はCDemaOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncDemaOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。 IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。

Double Exponential Moving Averageテクニカル指標（DEMA）は Patrick Mulloy によって開発され1994年2月 に「Technical Analysis of Stocks & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」誌で発表されました。これは、価格列の平滑化に使用され、金融証券の価格チャート上に直接適用されます。また、それは、他の指標の値を平滑化にも使用できます。

TestDemaOnArray

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/657

PriceAlert PriceAlert

この指標はシグナル作動レベルを設定する水平線を表示します。

IncTrixOnArray IncTrixOnArray

CTrixOnArrayクラスは指標バッファでのTriple Exponential Average （TRIX）の計算のために設計されています。

IncTemaOnArray IncTemaOnArray

CTemaOnArrayクラスは指標バッファでのTEMA（Triple Exponential Moving Average、三重指数移動平均）値の計算のために設計されています。

IncFractalsOnArray IncFractalsOnArray

CFractalsOnArrayクラスは指標バッファでのフラクタルの計算のために設計されています。