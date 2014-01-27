请观看如何免费下载自动交易
此 CTemaOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 TEMA (三重指数均线)。
用法:
该 Init() 方法带有以下参数, 在指标 OnInit() 函数中调用:
- int aPeriod 是指标周期;
- ENUM_MA_METHOD aMethod 是一个 平滑方法.
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- double aData[] 指标计算的数据缓存区;
- double aM1[] 计算的中间缓存区
- double aM2[] 计算的中间缓存区;
- double aM3[] 计算的中间缓存区;
- double aTEMA[] 指标计算值的缓存区.
- int BarsRequired() 返回指标计算的最小柱线数量;
- string Name() 返回指标名称字符串;
此 Test_TemaOnArray.mq5 文件是一个如何使用 CTemaOnArray 类的演示。该 IncTemaOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。
三重指数均线 技术指标 (TEMA) 由 Patrick Mulloy 开发并发表在 "Technical Analysis of Stocks & Commodities(股票与商品技术分析)" 杂志。它的计算原理类似于 DEMA (双重指数均线)。这个名字 "三重指数均线" 与算法本身并不十分贴切。这是唯一混合了单、双、三重的指数均线, 但滞后比其分别每种都小。
