Die CTemaOnArray Klasse berechnet die Werte des TEMA (Triple Exponential Moving Average) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet

Verwendung:

Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion des Indikators OnInit() aufgerufen:

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

  • const int aRatesTotal die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
  • const int aPrevCalc die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
  • double aData[] Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;
  • double aM1[] ein Hilfspuffer für Berechnungen;
  • double aM2[] ein Hilfspuffer für Berechnungen;
  • double aM3[] ein Hilfspuffer für Berechnungen;
  • double aTEMA[] Puffer mit den Werten des Indikators.
Zusätzliche Methoden:
  • int BarsRequired() liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
  • string Name() liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Test_TemaOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CTemaOnArray anwendet. Die Datei IncTemaOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden). Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren.

Der technischer Indikator Triple Exponential Moving Average (TEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt und im Magazin "Technical Analysis of Stocks & Commodities" veröffentlicht. Das Prinzip der Berechnung ist ähnlich wie beim DEMA (Double Exponential Moving Average). Der Name "Triple Exponential Moving Average" entspricht nicht wirklich seinem Algorithmus. Dies ist eine einzigartige Mischung aus einer einfachen, doppelten und dreifachen exponentiellen Glättung mit eine kleineren Verzögerung, als jeder einzelne von ihnen allein.

