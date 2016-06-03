コードベースセクション
ポケットに対して
ライブラリ

IncFramaOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
793
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incframaonarray.mqh (3.13 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
test_framaonarray.mq5 (2.7 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

CFramaOnArrayクラスは指標バッファでのクラスは指標バッファでのFractal Adaptive Moving Average（フラクタル適応型移動平均、FRAMA）の計算のために設計されています。

使用法：

次のパラメータを持つInit()メソッドが指標のOnInit()関数で呼ばれます。

  • int aPeriod - 指標期間

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
  • double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
  • double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ
  • double aPrama[]</b0 - 指標の計算値バッファ
追加メソッド：
  • int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() - 指標名の文字列を返します

Test_FramaOnArray.mq5はCFramaOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncFramaOnArray ファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

Fractal Adaptive Moving Average テクニカル指標（FRAMA)）は John Ehlers によって開発されました。この指標はExponential Moving Average（指数移動平均）アルゴリズムに基づいて構築されていて、平滑化係数は現在の価格列のフラクタルの寸法に基づいて計算されます。FRAMAの利点は、強い傾向の動きに追従し、十分な価格の統合の瞬間に減速する可能性です。

CFramaOnArrayクラスの使用例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/660

