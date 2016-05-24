無料でロボットをダウンロードする方法を見る
IncMAOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
CMAOnArrayクラスはインディケータバッファデータの移動平均を計算するために使用されます。
使用法：
次のパラメータを持つInit()メソッドがインディケータのOnInit()関数で呼ばれます。
- int aMAPeriod - MA期間
- ENUM_MA_METHOD aMAMethod - МА 計算法
次のパラメータを持つSolve()メソッドがインディケータのOnCalculate()関数で呼ばれます。
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 parameters;
- const int aPrevCalc - OnCalculate()関数パラメータのprev_calculated変数
- double aData[] - MA計算に使われるデータバッファ
- double aMA[] - 計算されたМАのバッファ
- int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
- string Name() - インディケータ名のラインを返します
- string NameMethod() - 使用された平滑化名のラインを返します
Test_MAOnArray.mq5はCMAOnArrayクラスの適応を示すサンプルインディケータです。IncMAOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。
移動平均テクニカルインディケータは一定期間の製品の平均価格を示しています。移動平均が計算される際は、この期間の価格が平均されます。価格が変更するにつれて、移動平均は増加または減少します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/623
