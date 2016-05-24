CMAOnArrayクラスはインディケータバッファデータの移動平均を計算するために使用されます。

使用法：

次のパラメータを持つInit()メソッドがインディケータのOnInit()関数で呼ばれます。

int aMAPeriod - MA期間

- MA期間 ENUM_MA_METHOD aMAMethod - МА 計算法

次のパラメータを持つSolve()メソッドがインディケータのOnCalculate()関数で呼ばれます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 parameters;

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 parameters; const int aPrevCalc - OnCalculate()関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate()関数パラメータのprev_calculated変数 double aData[] - MA計算に使われるデータバッファ

- MA計算に使われるデータバッファ double aMA[] - 計算されたМАのバッファ

int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します

- 計算に必要なバーの最小数を返します string Name() - インディケータ名のラインを返します

- インディケータ名のラインを返します string NameMethod() - 使用された平滑化名のラインを返します

追加メソッド：

Test_MAOnArray.mq5はCMAOnArrayクラスの適応を示すサンプルインディケータです。IncMAOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

移動平均テクニカルインディケータは一定期間の製品の平均価格を示しています。移動平均が計算される際は、この期間の価格が平均されます。価格が変更するにつれて、移動平均は増加または減少します。



