コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
ライブラリ

IncMAOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
814
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
test_maonarray.mq5 (2.24 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

CMAOnArrayクラスはインディケータバッファデータの移動平均を計算するために使用されます。

使用法：

次のパラメータを持つInit()メソッドがインディケータのOnInit()関数で呼ばれます。

  • int aMAPeriod - MA期間
  • ENUM_MA_METHOD aMAMethod - МА 計算法

次のパラメータを持つSolve()メソッドがインディケータのOnCalculate()関数で呼ばれます。

  • const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 parameters;
  • const int aPrevCalc - OnCalculate()関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aData[] - MA計算に使われるデータバッファ
  • double aMA[]  - 計算されたМАのバッファ
追加メソッド：
  • int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() - インディケータ名のラインを返します
  • string NameMethod() - 使用された平滑化名のラインを返します

Test_MAOnArray.mq5はCMAOnArrayクラスの適応を示すサンプルインディケータです。IncMAOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

移動平均テクニカルインディケータは一定期間の製品の平均価格を示しています。移動平均が計算される際は、この期間の価格が平均されます。価格が変更するにつれて、移動平均は増加または減少します。

CMAOnArrayクラスの使用例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/623

VGridLine Intraday X6 VGridLine Intraday X6

6時間のステップを有する垂直時間グリッド。

VGridLine_Intraday X3 VGridLine_Intraday X3

3時間ステップを有する垂直時間グリッド。

IncATROnArray IncATROnArray

CATROnArrayは指標バッファでのATR（Average True Range）値の計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。

IncADXOnArray IncADXOnArray

CADXOnArrayクラスは指標バッファでのADX（Average Directional Movement Index）値の計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。