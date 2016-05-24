無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Witold Wozniak
フィッシャーサイバーサイクルは逆フィッシャー変換を使ってサイバーサイクルカスタムインディケータ値を変更するオシレータです。
このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。
インディケータでの作業の原理は単純です。インディケータが-0.7レベルを超えた後に-0.7または0.7レベルを上向きに交差したときには買います。インディケータが0.7レベルを下向きに超えた後に-0.7または0.7レベルを下向きに交差したときには売ります。シグナルラインとインディケータの交差を使用することもできます。
