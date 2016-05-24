コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

フィッシャーサイバーサイクル - MetaTrader 5のためのインディケータ

Witold Wozniak | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1343
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Witold Wozniak

フィッシャーサイバーサイクルは逆フィッシャー変換を使ってサイバーサイクルカスタムインディケータ値を変更するオシレータです。

このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。

インディケータでの作業の原理は単純です。インディケータが-0.7レベルを超えた後に-0.7または0.7レベルを上向きに交差したときには買います。インディケータが0.7レベルを下向きに超えた後に-0.7または0.7レベルを下向きに交差したときには売ります。シグナルラインとインディケータの交差を使用することもできます。

フィッシャーサイバーサイクルインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/553

