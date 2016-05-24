コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

フィッシャーCGオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Witold Wozniak | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
958
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Witold Wozniak

フィッシャーCGオシレータは逆フィッシャー変換を使ってCG Oscillatorカスタムインディケータ値を変更するオシレータ）です。

このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。 

インディケータを操作するための最も簡単な取引システムはストキャスティックスや<a2>RSI</a2>インディケータの操作と完全に同様です。

フィッシャーCGオシレータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/555

