フィッシャーCGオシレータ

実際の著者：

Witold Wozniak

フィッシャーCGオシレータは逆フィッシャー変換を使ってCG Oscillatorカスタムインディケータ値を変更するオシレータ）です。

このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。

インディケータを操作するための最も簡単な取引システムはストキャスティックスや<a2>RSI</a2>インディケータの操作と完全に同様です。