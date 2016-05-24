コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

一目雲 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
3675
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

多くの取引システムでは一目インディケータ（一目均衡表）の雲のみが使用可能です。したがって、チャートからインディケータラインの残りの部分を除去する必要があります。

このような状況では、余分なラインのないインディケータが望ましいです。このインディケータは、まさにそれです。

一目雲

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/551

XOSMAオシレータ XOSMAオシレータ

OsMA (Moving Average of Oscillator、オシレータの移動平均) の4色ヒストグラムは、異なる平滑化アルゴリズムの実装を可能にします。

Hull Moving Average (HMA) Hull Moving Average (HMA)

色を変えられるハル移動平均（Hull Moving Average、HMA) 。

色付きパラボリック 色付きパラボリック

人間工学に基づいたパラボリックSARインディケータ自体は2色であり、それはまた、各トレンドの反転時に表示される大きな色付きのドットが追加されます。

フィッシャーサイバーサイクル フィッシャーサイバーサイクル

フィッシャーサイバーサイクルは逆フィッシャー変換を使ってサイバーサイクルカスタムインディケータ値を変更するオシレータです。