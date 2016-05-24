多くの取引システムでは一目インディケータ（一目均衡表）の雲のみが使用可能です。したがって、チャートからインディケータラインの残りの部分を除去する必要があります。

このような状況では、余分なラインのないインディケータが望ましいです。このインディケータは、まさにそれです。