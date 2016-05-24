無料でロボットをダウンロードする方法を見る
一目雲 - MetaTrader 5のためのインディケータ
多くの取引システムでは一目インディケータ（一目均衡表）の雲のみが使用可能です。したがって、チャートからインディケータラインの残りの部分を除去する必要があります。
このような状況では、余分なラインのないインディケータが望ましいです。このインディケータは、まさにそれです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/551
XOSMAオシレータ
OsMA (Moving Average of Oscillator、オシレータの移動平均) の4色ヒストグラムは、異なる平滑化アルゴリズムの実装を可能にします。Hull Moving Average (HMA)
色を変えられるハル移動平均（Hull Moving Average、HMA) 。
色付きパラボリック
人間工学に基づいたパラボリックSARインディケータ自体は2色であり、それはまた、各トレンドの反転時に表示される大きな色付きのドットが追加されます。フィッシャーサイバーサイクル
フィッシャーサイバーサイクルは逆フィッシャー変換を使ってサイバーサイクルカスタムインディケータ値を変更するオシレータです。