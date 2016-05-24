無料でロボットをダウンロードする方法を見る
色付きパラボリック - MetaTrader 5のためのインディケータ
パラボリックSARテクニカル指標には一つの大きな欠点があります。
他の指標を含むチャート上では目立たないということです。したがって、トレンド反転に関するシグナルは見逃される可能性があります。
この欠点を改善するために、各トレンドの反転時に表示される大規模な色付きのドットが追加されています。インディケータ自体は2色です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/552
