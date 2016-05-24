コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

色付きパラボリック - MetaTrader 5のためのインディケータ

パラボリックSARテクニカル指標には一つの大きな欠点があります。

他の指標を含むチャート上では目立たないということです。したがって、トレンド反転に関するシグナルは見逃される可能性があります。

この欠点を改善するために、各トレンドの反転時に表示される大規模な色付きのドットが追加されています。インディケータ自体は2色です。

色付きパラボリックインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/552

