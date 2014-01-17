原作者：

Witold Wozniak

Fisher Cyber Cycle是一个使用逆Fisher变换修正Cyber Cycle自定义指标值的振荡器。

这一指标受到John Ehlers2002年11月发表在杂志“证券和商品市场的技术分析” 上的文章 “使用Fisher变换”的启发。

使用该指标的原则非常简单。我们应该在指标向上穿越-0.7水平或者在向上穿越了-0.7水平一段时间后，又向上穿越0.7水平时买入。我们应该在指标向息穿越0.7水平或者在向下穿越了0.7水平一段时间后，又向下穿越-0.7水平时买入。指标穿越它自身的信号线也可作为信号。