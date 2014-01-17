代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Fisher Cyber Cycle - MetaTrader 5脚本

Witold Wozniak | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1927
等级:
(13)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者：

Witold Wozniak

Fisher Cyber Cycle是一个使用逆Fisher变换修正Cyber Cycle自定义指标值的振荡器。

这一指标受到John Ehlers2002年11月发表在杂志“证券和商品市场的技术分析” 上的文章 “使用Fisher变换”的启发。

使用该指标的原则非常简单。我们应该在指标向上穿越-0.7水平或者在向上穿越了-0.7水平一段时间后，又向上穿越0.7水平时买入。我们应该在指标向息穿越0.7水平或者在向下穿越了0.7水平一段时间后，又向下穿越-0.7水平时买入。指标穿越它自身的信号线也可作为信号。

Fisher Cyber Cycle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/553

彩色抛物线 彩色抛物线

Ergonomic Parabolic SAR. 指标本身是一个二色图形，并且在每个趋势反转位置添加大的彩色圆点。

Ichimoku Cloud Ichimoku Cloud

简单Ichimoku指标(Ichimoku Kinko Hyo) 仅包含云状图形。

3Parabolic 系统 3Parabolic 系统

该指标比较三个版本的Parabolic SAR指标。这三个版本的Parabolic SAR指标设置在不同的时间框架上：短，中和长三个图表周期。

Fisher CG 振荡器 Fisher CG 振荡器

Fisher CG是一个使用逆Fisher变换修正CG Oscillator自定义指标值的振荡器。