Fisher Cyber Cycle - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1927
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
原作者：
Witold Wozniak
Fisher Cyber Cycle是一个使用逆Fisher变换修正Cyber Cycle自定义指标值的振荡器。
这一指标受到John Ehlers2002年11月发表在杂志“证券和商品市场的技术分析” 上的文章 “使用Fisher变换”的启发。
使用该指标的原则非常简单。我们应该在指标向上穿越-0.7水平或者在向上穿越了-0.7水平一段时间后，又向上穿越0.7水平时买入。我们应该在指标向息穿越0.7水平或者在向下穿越了0.7水平一段时间后，又向下穿越-0.7水平时买入。指标穿越它自身的信号线也可作为信号。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/553
