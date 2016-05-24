3Parabolicシステム

このインディケータは、アラートやチャート上の色のドットを使用して取引シグナルを生成します。



このインディケータはパラボリックSARインディケータの3つのバージョンのシグナルを比較します。 このバージョンは短、中、長期の異なる時間枠で設定されています。



短期時間枠ではトレンド反転シグナルが検索される一方、中、長期の時間枠ではパラボリックSARインディケータのトレンドシグナルが検索されます。



例えば、中、長期の時間枠で現在の価格よりも低いパラボリックが上昇していて短期チャートでその位置が「価格の上」から「価格の下」に変わった場合、買いシグナルが生成されます。売りシグナルは、同じように生成されます。





インディケータの入力パラメータ：