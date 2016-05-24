コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

3Parabolicシステム - MetaTrader 5のためのインディケータ

このインディケータは、アラートやチャート上の色のドットを使用して取引シグナルを生成します。

このインディケータはパラボリックSARインディケータの3つのバージョンのシグナルを比較します。 このバージョンは短、中、長期の異なる時間枠で設定されています。

短期時間枠ではトレンド反転シグナルが検索される一方、中、長期の時間枠ではパラボリックSARインディケータのトレンドシグナルが検索されます。

例えば、中、長期の時間枠で現在の価格よりも低いパラボリックが上昇していて短期チャートでその位置が「価格の上」から「価格の下」に変わった場合、買いシグナルが生成されます。売りシグナルは、同じように生成されます。

3Parabolicシステム


インディケータの入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| インディケータの入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input uint AlertCount=0;          // 出されたアラートの数
input uint SignalBar=1;           // シグナルバーのインデックス（0が現在のバー）
//---- 現在の時間軸のiSARインディケータパラメータ
input double Junior_Step=0.02;    // 短期iSARステップ
input double Junior_Maximum=0.2;  // 短期iSAR最大値
//---- 中期時間軸のiSARインディケータパラメータ
input ENUM_TIMEFRAMES Middle_TimeFrame=PERIOD_H1; // 中期iSARチャート期間
input double Middle_Step=0.02;    // 中期iSARステップ
input double Middle_Maximum=0.2;  // 中期iSAR最大値
//---- 長期時間軸iSARインディケータパラメータ
input ENUM_TIMEFRAMES Senior_TimeFrame=PERIOD_H12; // 長期iSARチャート期間
input double Senior_Step=0.02;    // 長期iSARステップ
input double Senior_Maximum=0.2;  // 長期iSAR最高値

フィッシャーサイバーサイクル フィッシャーサイバーサイクル

フィッシャーサイバーサイクルは逆フィッシャー変換を使ってサイバーサイクルカスタムインディケータ値を変更するオシレータです。

色付きパラボリック 色付きパラボリック

人間工学に基づいたパラボリックSARインディケータ自体は2色であり、それはまた、各トレンドの反転時に表示される大きな色付きのドットが追加されます。

フィッシャーCGオシレータ フィッシャーCGオシレータ

フィッシャーCGオシレータは逆フィッシャー変換を使ってCGオシレータカスタムインディケータ値を変更するオシレータです。

フィッシャーRVI フィッシャーRVI

フィッシャーRVI は逆フィッシャー変換を使ってRVI（Relative Vigor Index、相対的活力指数）カスタムインディケータ値を変更するオシレータです。